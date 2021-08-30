Более 7 тыс. мероприятий на данный момент заявлены учреждениями культуры на участие в программе «Пушкинская карта», их число будет расти. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Презентация проекта прошла в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.

«1 353 учреждения на данный момент и 7 051 мероприятие, которое предоставлено этими учреждениями. Но их будет больше», — сказала Любимова, отвечая на вопрос, какое количество мероприятий заявлено на участие в программе.

Fingram: как молодежи можно бесплатно отдохнуть по «Пушкинской карте» Когда молодежь начинает учиться, ей сразу же хочется отдыхать все больше и разнообразнее. Чтобы приобщить молодых людей к искусству, с 1 сентября в России запустится новая программа «Пушкинская карта». Что это и как получить эту карту — в этом выпуске Fingram.

Для участия в проекте учреждениям культуры, в том числе частным, нужно зарегистрироваться на портале PRO.Культура.РФ. Специалисты портала проводят первичную проверку предложенных мероприятий на соответствие контента возрасту участников программы, отсутствие ненормативной лексики и другой неподобающей информации. Далее афишу утверждают региональные экспертные советы.