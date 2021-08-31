Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область заняли верхние строчки рейтинга регионов по социально-экономической устойчивости по итогам II квартала 2021 года . Рейтинг, составленный на основе данных Росстата, опубликовал накануне Фонд развития гражданского общества.

Лидер рейтинга не изменился по сравнению с I кварталом текущего года, а в последующих местах произошли рокировки. Так, вторую строчку ранее занимал Чукотский автономный округ (сейчас он на четвертом месте), а третье место предыдущего рейтинга разделили сразу три региона: Москва, Ненецкий АО и Сахалинская область (сейчас у Москвы седьмое место, у Сахалинской области — пятое).

Как поясняется в материале, социально-экономический блок состоит из четырех первичных рейтингов и итогового интегрального. Первичные рейтинги составлены на основе отношения объема регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения; отношения объема регионального продукта на конец квартала к общей численности населения региона; среднемесячной зарплаты; отношения среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни). Результаты первичных рейтингов в виде номеров позиций (за исключением первого субрейтинга, поскольку первый и второй первичные субрейтинги частично дублируют друг друга) сводятся в итоговую таблицу, на основании которой для каждого субъекта РФ вычисляется среднее итоговое место (как средняя арифметическая величина мест в первичных рейтингах). Эти значения и определяют позиции регионов в интегральном рейтинге.

Средняя оценка (среднее место) Ямало-Ненецкого АО, лидирующего в рейтинге, — 1,33. Он оказался на первом месте по средней зарплате и по соотношению прожиточного минимума и средней зарплаты и на втором месте по двум другим показателям. Напомним, что в предыдущем рейтинге (за I квартал) ЯНАО был на первом месте только по соотношению прожиточного минимума и средней зарплаты, а по средней зарплате лидировал Чукотский АО.

У Ненецкого АО средний балл — 3,33, при этом регион лидирует по объему регионального продукта на душу экономически активного населения и всего населения.

Магаданская область с общей оценкой 3,67 не занимает высшую строчку ни по одному из отдельных показателей, но входит в топ-тройку регионов по соотношению прожиточного минимума и средней зарплаты (второе место) и по собственно зарплатам (третье).

Всего в рейтинг вошел 31 регион, между которыми распределено 30 мест. В топ-10, помимо уже упомянутых выше регионов, входят Ханты-Мансийский автономный округ (шестое место), а также Якутия, Мурманская область и Республика Коми (места с восьмого по десятое соответственно).

Вторая десятка (с 11-го по 20-е место) выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Красноярский, Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край.



Калужская и Томская области разделили 21-е место, а в оставшемся списке (до 30-й позиции включительно) — Свердловская, Амурская области, Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край.