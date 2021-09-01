Каждый четвертый россиянин уже сейчас открывает новую карту в СберБанке без пластикового носителя, а к 2025 году банковский пластик и вовсе может стать раритетом, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.
«Сейчас каждый четвертый наш клиент новую карту открывает без пластикового носителя. Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50% карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом», — сказал Ведяхин.
Многие россияне также отказываются и от наличных денег. По словам топ-менеджера СберБанка, доля клиентов, которые осуществляют только безналичные платежи, выросла к настоящему времени почти до половины примерно с 25% в 2014 году.
Многие россияне также отказываются и от наличных денег. По словам топ-менеджера СберБанка, доля клиентов, которые осуществляют только безналичные платежи, выросла к настоящему времени почти до половины примерно с 25% в 2014 году.
«Что касается обналичивания зарплат: за последние два года объемы обналиченных средств остаются на одинаковом уровне год к году. Причем мы наблюдаем выраженную сезонность спроса на наличные. Например, в декабре он традиционно выше, в январе — ниже», — отметил Ведяхин.
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