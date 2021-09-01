СберБанк снижает минимальный возраст заемщиков по ипотеке до 18 лет, сообщили в пресс-службе банка. Ранее взять ипотечный кредит можно было с 21 года.
Отмечается, что молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на «ДомКлик».
Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 60 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.
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