СберБанк завел «библиотеку голосов» телефонных мошенников, которая позволяет автоматически блокировать их атаки, заявил в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, пишет РБК .

«По телефонному мошенничеству мы имеем «библиотеку голосов» тех, кто звонит», — сказал он РИА Новости.

По словам Кузнецова, когда в банке узнают, что кому-то звонил мошенник, кол-центр перезванивает. Если он попадает на мошенника, «роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет».

В пресс-службе СберБанка пояснили, что системе не важно, является ли злоумышленник клиентом банка или нет. «Если клиент, то это упрощает работу полиции. Вычислить можем. Распознает роботизированный голос, дипфейков пока не видели», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.