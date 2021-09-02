СберБанк завел «библиотеку голосов» телефонных мошенников, которая позволяет автоматически блокировать их атаки, заявил в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, пишет РБК.
«По телефонному мошенничеству мы имеем «библиотеку голосов» тех, кто звонит», — сказал он РИА Новости.
По словам Кузнецова, когда в банке узнают, что кому-то звонил мошенник, кол-центр перезванивает. Если он попадает на мошенника, «роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет».
В пресс-службе СберБанка пояснили, что системе не важно, является ли злоумышленник клиентом банка или нет. «Если клиент, то это упрощает работу полиции. Вычислить можем. Распознает роботизированный голос, дипфейков пока не видели», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.
Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за II квартал», который опубликовал Центробанк.