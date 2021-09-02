«Сбер» принимает участие в программах Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики по льготному кредитованию инвестиционных проектов стоимостью до 2,5 млрд рублей (или до 5 млрд рублей, если его реализует сразу несколько компаний). Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.



«Благодаря льготным кредитам компании, работающие на Дальнем Востоке и в Арктике, смогут сэкономить средства и инвестировать их в развитие своего бизнеса или новые социально значимые проекты на этих территориях. Главная цель госпрограмм, в которых Сбер принимает активное участие, — повысить качество жизни в регионах Дальнего Востока и Арктики. Это поможет остановить отток населения с этих территорий и сделает их привлекательными для работы и проживания», — сообщил Попов.

В рамках программ предприниматели Арктической зоны РФ, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток, работающие в приоритетных для субъектов Дальнего Востока и Арктики отраслях экономики, смогут получить льготный кредит на срок до десяти лет. Процентная ставка для заемщиков будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Банка России, минимальный размер ставки установлен на уровне 2% годовых.



В «Сбере» уже заключено пять сделок на общую сумму 4 млрд рублей на реализацию инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа. В настоящий момент рассматривается более 60 потенциальных сделок, подпадающих под критерии программ Минвостокразвития с лимитом кредитования более 40 млрд рублей.

