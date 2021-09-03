Биометрия будет применяться во всех общественных видах транспорта уже к 2024 году, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал он.

Проект: более 80% пассажиров будут использовать биометрические данные при проезде к 2035 году Более 80% пассажиров, пользующихся в России автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, должны будут применять биометрические данные. Это следует из проекта транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся копию документа.

Савельев отметил, что в терминале С в Шереметьево, который был открыт в июле, уже работает автоматизированная система паспортного контроля.

Как говорилось ранее в сообщении Минтранса РФ о стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах.