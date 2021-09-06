В Госдуме предложили отказаться от металлических рублей, так как изготавливать их дороже, чем бумажные, пишут «Известия», уточняя, что себестоимость чеканки одной монеты гораздо выше ее номинала.

По данным ЦБ, в 2020 году доля безналичных платежей в России подскочила с 64,7% до 70,3%, а на горизонте трех — пяти лет она может достичь 75%. Однако наличные деньги все еще пользуются популярностью у россиян. Более того, мелких денег планируют допечатать еще. В 2025 году Банк России собирается выпустить десятирублевые купюры с новым дизайном и характеристиками. Будут чеканить и монеты того же номинала. Как пояснил в июле зампред ЦБ Михаил Алексеев, в свое время десятирублевые купюры начали заменять монетами, поскольку бумажные деньги быстро изнашивались и их приходилось допечатывать. Сейчас же возникла другая проблема: монеты достаточно долговечны, но оседают у людей в копилках, так что их приходится дочеканивать.

При этом, по оценкам регулятора, россияне в 1,5 раза больше обеспечены монетами, чем европейцы. Только в 2020 году денежная масса в России пополнилась 1 млрд новых монет, то есть в пересчете на каждого жителя было выпущено девять монет. Всего же монет в обороте насчитывается около 70 млрд на сумму 113 млрд рублей. С 2018 года Банк России прекратил выпуск монет копеечного номинала: 1, 5, 10 и 50 копеек.

«Лидируют 10-копеечные монеты, хотя ими уже никто не расплачивается, далее монеты достоинством в 1 рубль. Граждане на руках в копилках чаще всего оставляют 10-, 5-рублевые монетки. Получая их на сдачу, дальнейшее их ношение затруднительно. Так, в литровой банке можно накопить монет примерно на 7 тыс. рублей. А торговые сети совсем неохотно принимают оплату монетами», — отметила профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Майя Дубовик.

По мнению главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, металлические деньги следует вывести из оборота. Он пояснил, что изготавливать металлические деньги дороже, чем бумажные. Себестоимость чеканки одной монеты гораздо выше ее номинала. Потому нужно заменить металлические деньги бумажными: их дешевле производить.

«В монетах используются ценные и цветные металлы, поэтому себестоимость чеканки монеты по сравнению с номиналом резко превышает последний: 1 копейка — 450% номинала, 1 рубль — 60%, 2 рубля — 45%, 5 рублей — 20%. Необходимо учитывать транспортировку монет, оплату инкассаторов и так далее», — пояснила Дубовик.