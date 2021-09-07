На территории особой экономической зоны в Балаково началось строительство крупнейшего в России регионального центра обработки данных (ЦОД) «Сбера», говорится в сообщении кредитной организации. Старт начала строительства дали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.

Отмечается, что при строительстве ЦОД будут применяться уникальные технологии «Сбера»: интеллектуальная система охлаждения, использующая силы природы, и система управления нагрузками, предназначенная для минимизации объемов электропотребления. Совместное использование данных систем приведет к сокращению потребления электроэнергии на 30%, что сократит углеродный след ЦОДа и позитивно отразится на экологии региона.

По словам Кузнецова, данный проект будет способствовать не только развитию региона, но и внесет вклад в развитие человеческих ресурсов, создав до 200 новых рабочих мест.

Проект будет реализован в особой экономической зоне на наиболее благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.