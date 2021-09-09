Объем международных резервов РФ на 3 сентября составил 620,8 млрд долларов против 615,6 млрд долларов на 27 августа 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель увеличился на 5,2 млрд долларов, как указано в комментарии Центробанка, преимущественно в результате положительной переоценки.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). С начала 2021 года международные резервы РФ увеличились на 22,4 млрд долларов и на 1 сентября составляли 618,2 млрд.