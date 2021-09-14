Российский миллиардер Олег Дерипаска считает запуск цифрового рубля для России более важным событием, чем первый полет человека в космос. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Своим постом Дерипаска отреагировал на сообщение о том, что Банк России с 2022 года планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля в рамках реализации стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

«Он нужен был еще два года назад… А в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полет Гагарина в космос в 61-м!» — написал олигарх.