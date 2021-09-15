Банки предоставили в августе 2021 года 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными), говорится в сообщении ОКБ. Это рекорд по выдачам кредитов в месяц за всю историю банковского сектора, начиная с 1991 года. Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд.

За январь – август банки предоставили заемщикам 12,5 млн кредитов наличными, что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года (8,9 млн кредитов).

ОКБ: россияне продолжают брать рекордное количество кредитов наличными Российские банки выдали в июле 2021 года, второй месяц подряд, рекордное число нецелевых потребительских кредитов (наличными). В июле, как и в предыдущем месяце, россияне взяли 1,7 млн кредитов наличными. Это на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, которое располагает информацией о примерно 97% российских заемщиков.



Наибольший рост выдач по сравнению с июлем произошел в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, рост выдачи потребкредитов связан с периодом отпусков, а также с другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года.