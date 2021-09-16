Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что в России в фондовый рынок инвестируют 15 млн человек. Об этом он сказал журналистам на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи.

«Я считаю, что у нас кэп на количество людей, которые могут себе позволить заниматься такого рода историями, как инвестиции. Мы видим до 16 миллионов, которые действительно могут себе позволить рационально инвестировать. Когда мы достигнем примерно этого уровня, дальше будет просто перераспределение между игроками плюс молодежь — это не то, что модно, — и по мере взросления будут открываться новые счета. Но прирост количества людей невозможен, потому что конечно количество жителей в Российской Федерации, у кого есть деньги», — цитирует Швецова РБК.

Напомним, что, согласно данным Мосбиржи на начало сентября, количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и достигло 22,5 млн. Общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в августе на 603,6 тыс. и достигло отметки в 13,8 млн человек

На «СПБ Бирже» по состоянию на 31 августа было зарегистрировано 13,8 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,6% больше, чем месяцем ранее (12,9 млн в июле). Число уникальных клиентов выросло по сравнению с июлем на 6,7%, до 9,4 млн клиентов.

В то же время, по данным ЦБ, которые приведены в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» , интерес частных инвесторов к фондовому рынку сохранился во II квартале 2021 года, число клиентов брокеров выросло на 17% и составило 14,8 млн лиц. Однако темпы роста клиентской базы начали замедляться: прирост клиентов брокеров в I квартале 2021 года составлял 29%. Основными причинами снижения во II квартале названы уже достигнутый высокий уровень проникновения брокерских услуг, а также наметившийся рост ставок по депозитам.