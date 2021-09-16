СберБанк и госкорпорация «ВЭБ.РФ» на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» подписали меморандум о взаимодействии в сфере анализа ESG-рисков, сообщила пресс-служба «Сбера».

Согласно достигнутым договоренностям, СберБанк предоставит «ВЭБ.РФ» стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов «ВЭБ.РФ». Банк также намерен обеспечить госкорпорации доступ к двум собственным цифровым платформам: ESG-рейтингов российских компаний и оценки углеродного следа, которые «Сбер» сейчас создает.

Кроме того, меморандум предусматривает такие направления сотрудничества, как ESG-стресс-тестирование кредитного портфеля «ВЭБ.РФ», независимая экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение ее сотрудников анализу ESG-рисков.

«Создаваемые «Сбером» стандарты ESG-раскрытий, система оценки заемщиков с точки зрения ESG-факторов и аналитическая модель оценки углеродного следа помогут сделать наш кредитный процесс более прозрачным, эффективным и будут способствовать становлению в России полноценного рынка ESG-финансирования», — заявил первый заместитель председателя — член правления «ВЭБ.РФ» Алексей Мирошниченко.