Возобновившийся в конце августа рост цен на мировых продовольственных рынках, а также повышенная мировая инфляция могут повлиять на оценку инфляции в РФ в 2021 году. Об этом заявил на заседании правительства во вторник министр экономического развития Максим Решетников, представивший доклад о прогнозе социально-экономического развития России на 2022—2024 годы (стенограмма выступлений опубликована на сайте Кабмина).

«По итогам декабря ожидаем уровень инфляции 5,8% (это декабрь к декабрю). Отмечу, что этот прогноз находится чуть выше минимального уровня базового сценария Банка России, который сегодня представлен в основных направлениях денежно-кредитной политики (5,7—6,2% по итогам 2021 года. — Прим. Банки.ру). Наш прогноз до конца года основан на предпосылках стабильного рубля, продолжения сезонного снижения цен на овощи и фрукты вследствие нормальных оценок урожая со стороны Министерства сельского хозяйства, стабилизации цен на бензин и также эффективной работы демпферных механизмов, которые мы в этом году запустили на продовольственных рынках», — отметил глава МЭР.

Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2021 год по инфляции в России до 5,8% Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле. Как передает ТАСС, об этом сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

«Вместе с тем сохраняются внешние риски для оценки инфляции на текущий год, — констатировал он. — Это возобновившийся в конце августа рост цен мировых продовольственных рынков, а также повышенная мировая инфляция — мы видим их достаточно высокие уровни в странах-партнерах».

«В среднесрочном горизонте исходим из того, что меры Банка России в дополнение к немонетарным механизмам, которые принимаются на уровне правительства, вернут инфляцию на уровень 4%, как это и предусмотрено основными направлениями денежно-кредитной политики», — сказал министр.

При этом Решетников подчеркнул, что индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги остается на ранее согласованном уровне и не превысит 4%, это напрямую предусмотрено прогнозом. «Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода якорем для инфляции и, соответственно, будут ее сдерживать», — заключил он.

Также в МЭР во вторник сообщили, что единовременные выплаты школьникам и пенсионерам сказались на инфляции в России меньше, чем ожидалось.

«Мы очень боялись данных по инфляции на 13 сентября, но они оказались лучше, чем мы ожидали. Если детские выплаты практически сразу оказались на рынке, то вторые выплаты, которые в 2,5 раза больше, чем первые, такого разового влияния не оказали», — заявил журналистам представитель министерства (его слова приводит ТАСС без указания имени). Он отметил, что расходование этих средств населением будет носить длительный характер, а часть денег может уйти в сбережения. По оценке министерства, месячная инфляция будет прирастать до конца года темпами 0,3%.

Как напоминает ТАСС, президент России Владимир Путин 22 августа предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Предполагалось, что пенсионеры получат выплату к середине сентября. Кроме того, президент в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и продолжающими учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей.

ТАСС также приводит заявление представителя МЭР о том, что пока не предусматривается новых государственных мер для регулирования цен в среднесрочной перспективе.



«На данный момент — нет. Дальше надо смотреть, потому что ситуация неопределенная не только у нас, но и во всем мире, всякое может быть», — сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.