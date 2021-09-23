Более половины банков — 53% — планируют повысить зарплаты сотрудникам в ближайшее время, показали результаты опроса крупнейших банков, проведенного рекрутинговым агентством Kontakt InterSearch Russia, сообщает Frank Media, уточняя, что 37% кредитных организаций объясняют планируемое повышение ускорением инфляции, а 16% поднимут зарплаты по другим причинам.

Согласно исследованию, треть банков — 34% — повысит зарплаты более чем на 6%, в 22% опрошенных банков доходы сотрудников вырастут на 2—4%, такая же доля респондентов сообщила о росте зарплат на 5—6%, еще столько же банков сообщили о том, что зарплаты вырастут на величину до 20% либо «в соответствии с обзорами рынка и наличием бюджета».

При этом банки собираются повышать зарплаты отдельным специалистам — об этом сообщили 78% респондентов. Только 11% планируют поднять оплату труда всем сотрудникам. В 20% банков зарплаты вырастут у линейного персонала и в 11% банков — у менеджеров среднего звена. Об увеличении размера окладов заявили 68% респондентов, а в 32% банков вырастут и оклад, и бонусная часть.

«В МКБ существует структурированная процедура и периодичность пересмотра заработной платы сотрудников, включая высшее руководство. Этой процедуры банк придерживается и будет придерживаться в будущем», — ответила пресс-служба банка. В пресс-службе «Открытия» завили, что в следующем году финорганизация планирует проводить пересмотр окладов наиболее эффективным сотрудникам на основе результатов процедуры оценки эффективности. В пресс-службе РСХБ сообщили лишь, что увеличение оплаты труда членов правления банка не планируется.

Директор банковской практики Kontakt InterSearch Russia Вероника Ноговицина уверена, что кроме инфляции банки могут повышать зарплаты по следующим причинам: необходимость соответствовать зарплатам конкурентов, ежегодные планы по повышению зарплат, стратегия банков на привлечение более дорогих кадров, но в меньшем количестве. Ноговицина подчеркнула, что 47% банков не планируют повышение зарплат, они могут остаться на прежнем уровне. «Так как в отрасли высокая конкуренция за кадры, то существенная доля таких респондентов может означать, что зарплаты уже достаточно конкурентны», — пояснила она

«Мы также попытались разобраться, каким именно сотрудникам можно рассчитывать на повышение, но здесь наиболее справедливый ответ, что выделить конкретный департамент нельзя, будет применяться индивидуальный подход», — заключила эксперт.