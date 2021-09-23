Основатель инвестиционной компании Baring Vostok американский бизнесмен Майкл Калви, условно осужденный в России, заявил, что все еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику РФ, передает «Интерфакс» .

«Я планирую и дальше инвестировать (в Россию. — Прим. «Интерфакса»)», — заявил Калви на конференции Американской торговой палаты в Москве в четверг.

Он отметил, что порядка 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане.

В 2019 году Калви и ряд его коллег стали обвиняемыми по резонансному уголовному делу о хищении средств банка «Восточный». Никто из фигурантов не признал вину.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил всех фигурантов к условным срокам лишения свободы. В частности, Калви получил 5,5 года условно. Бизнесмен счел этот приговор «глубоко несправедливым» и оскорбительным. «(Быть приговоренным по этому делу) глубоко оскорбительно для меня как для профессионала в области инвестиций», — заявлял он журналистам в августе.



Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован защитой всех осужденных. Дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции пока не назначена.