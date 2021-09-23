СберБанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Платина», в отношении которого 17 сентября 2021 года наступил страховой случай. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

По оценкам АСВ, возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов получат 97% вкладчиков банка «Платина».

В сообщении агентства указано, что выплата страхового возмещения начнется с 27 сентября 2021 года и будет осуществляться в течение не менее одного года. Вкладчики банка «Платина», которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

В релизе говорится, что официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 24 сентября 2021 года на сайте АСВ и 27 сентября 2021 года в газете «Московский комсомолец».

Позже, 24 сентября, АСВ разместило на сайте расширенное сообщение с указанием, в частности, офисов банка-агента , через которые клиенты «Платины» могут получить страховку. Также агентство уточнило , что, согласно реестру обязательств КБ «Платина», за выплатой страхового возмещения на сумму 98,2 млн рублей могут обратиться порядка 460 вкладчиков, в том числе 50 юридических лиц.



Лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Платина» (регистрационный номер 2347, г. Москва) Банк России отозвал приказом от 17 сентября 2021 года.

Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).