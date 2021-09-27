Корпорация МСП по результатам анализа сведений Единого реестра проверок направила в Генпрокуратуру России список из 1 374 плановых проверок малого бизнеса, проведенных в январе — августе 2021 года, для определения законности их проведения в период действия моратория. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«В рамках мониторинга соблюдения моратория на плановые проверки мы принимаем обращения от предпринимателей напрямую. После рассмотрения более 300 таких запросов, результаты порядка 100 проверок были отменены. Кроме этого, мы действуем проактивно и направили в Генпрокуратуру обращение со списком плановых проверок, по которым считаем необходимым определить законность проведения в период действия моратория», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В список вошли плановые проверки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный контроль), Роспотребнадзора, Ространснадзора, МЧС России, Росгвардии и Роструда.

Чаще всего проверки проводились в отношении компаний малого бизнеса из таких отраслей, как осуществление операций с недвижимым имуществом, розничная торговля, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, строительство зданий и деятельность в области сельского хозяйства.

Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на следующий год. Под мораторий попадет порядка 100 тыс. субъектов МСП. Благодаря введению моратория из ежегодного плана проверок в 2021 году исключены 127 тыс. проверок в отношении малого бизнеса.