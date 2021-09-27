Федеральная антимонопольная служба направила «Пятерочке» еще одно предписание о снижении цен — в Калмыкии. Как поясняется в сообщении ФАС, ООО «Агроторг», развивающее данную торговую сеть, установило более высокие цены на продукты питания в районном центре республики, где организация занимает доминирующее положение.

«Калмыцкое управление ФАС в ходе мониторинга стоимости продовольственных товаров выявило, что в магазинах «Пятерочка» цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице Республики Калмыкии, где признаки доминирующего положения отсутствуют», — отмечается в релизе.

Закон «О защите конкуренции» запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, напоминают в ФАС.

«Калмыцкое УФАС России направило в компанию «Агроторг» предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения — десять дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле», — говорится в релизе.

Ранее аналогичные предупреждения были выданы «Пятерочке», а также торговой сети «Магнит» (АО «Тандер») в Подмосковье.



О фактах завышения торговыми сетями цен на социально значимые продуктовые товары можно сообщать на горячую линию ФАС.