Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка (регистрационный № 1810), сообщила пресс-служба ЦБ.

В релизе указано, что предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ мероприятия выполнены. Срок реализации плана участия истек, в связи c чем завершает действие решение о гарантировании непрерывности деятельности банка.

«Реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка. В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России», — говорится в сообщении.

В ЦБ подтвердили, что до 1 ноября 2021 года право собственности на акции банка будет передано новому собственнику, компании Pioneer Capital Invest — победителю состоявшихся 17 сентября 2021 года торгов по реализации принадлежащих Банку России 100% акций АТБ.

Напомним, ЦБ с сентября 2018 года контролировал кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. Весной 2019 года была осуществлена первая попытка реализовать на торгах пакет акций АТБ, однако аукцион не состоялся: допущенные к нему банки — Совкомбанк и МКБ — отказались участвовать.

В 2020 году регулятор сообщил, что получил заявки от четырех претендентов, но отложил продажу из-за вызванных начавшейся пандемией коронавируса опасений потенциальных участников.

Аукцион 17 сентября 2021 года стал третьей попыткой продать АТБ. В торгах приняли участие трое из четырех приглашенных Центробанком участников: Промсвязьбанк, Совкомбанк и Pioneer Capital Invest (Республика Казахстан). Компания из Казахстана, предложившая наибольшую цену в размере 14 млрд 13 рублей 13 копеек, в итоге и была признана победителем.