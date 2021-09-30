Объем международных резервов РФ на 24 сентября составил 617,9 млрд долларов против 619,8 млрд на 17 сентября 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 1,9 млрд долларов.

Уменьшение резервов за неделю на 0,3% произошло «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам восьми месяцев 2021 года они увеличились примерно на 22,4 млрд долларов. Напомним, что в начале осени этого года был зафиксирован рекорд по объему международных резервов РФ — 620,8 млрд долларов на 3 сентября.