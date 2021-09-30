Совет директоров Банка России принял решение установить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Напомним, что в июне текущего года антициклическая надбавка РФ также была сохранена на нулевом уровне.

В комментариях к сегодняшнему решению, в частности, отмечается, что динамика в кредитовании различных сегментов экономики оказалась разнонаправленной.

В корпоративном сегменте годовые темпы роста задолженности несколько снизились — с 11,2% на 1 июля до 10,4% на 1 сентября 2021 года. Повышенный спрос на привлечение кредитов со стороны компаний в первой половине года, как отмечают в ЦБ, объяснялся их стремлением привлечь финансирование по наиболее низким ставкам до повышения ключевой ставки.

В сегменте ипотечного кредитования с 1 июля 2021 года были изменены условия государственной программы субсидирования процентной ставки и одновременно расширена программа семейной ипотеки за счет семей с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года, напоминает регулятор. «Пересмотр условий программ привел к стабилизации темпов роста в июле — августе на уровне, который соответствует росту задолженности на 20% в год. Данный рост будет отвечать сбалансированному развитию ипотечного кредитования, не создающему риски для финансовой стабильности», — говорится в релизе.

Банк России напоминает, что для поддержания стандартов ипотечного кредитования он ранее принял решение о повышении с 1 августа 2021 года надбавок по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности продолжают ускоряться и составили 18,5% на 1 сентября 2021 года, сообщают в ЦБ, уточняя, что «для купирования рисков ускоренного роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России в июле этого года принял решение о повышении с 1 октября 2021 года макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска».

В материале также освещается тема кредитных рисков. Так, согласно данным за II квартал 2021 года, одновременно с ускорением необеспеченного потребительского кредитования наблюдается ухудшение стандартов кредитования: растет доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, а также доля потребительских кредитов со сроком более пяти лет. Долгосрочные потребкредиты, по мнению ЦБ, характеризуются более высоким уровнем риска. В этой связи регулятор анонсировал ряд мер для дестимулирования выдачи банками долгосрочных потребкредитов.

ЦБ планирует дестимулировать выдачу банками долгосрочных потребительских кредитов Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета показателя долговой нагрузки, а также рассмотреть в IV квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по долгосрочным потребительским кредитам, следует из сообщения регулятора.

«С учетом замедления кредитования в корпоративном и ипотечном сегментах, а также в связи с наличием у Банка России секторальных инструментов по ограничению рисков потребительского кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно», — заключает регулятор.



Согласно разъяснениям на сайте ЦБ, в российском макропруденциальном регулировании такой инструмент, как контрциклический буфер капитала, применяемый всеми регуляторами в соответствии с требованиями «Базеля III», получил название национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков. ЦБ принимает решения о ее величине на основе анализа показателей, характеризующих состояние кредитного цикла. Уровень системных рисков банковского сектора, связанных с состоянием кредитного цикла, определяется на основе мониторинга динамики кредитной активности, а также финансового состояния банков и их заемщиков. Эти показатели анализируются в увязке с ожидаемым изменением макроэкономических условий и других финансовых показателей, в частности показателей кредитного гэпа — отклонения фактического значения отношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда. Если значение кредитного гэпа находится в отрицательной области, это позволяет характеризовать ситуацию как нисходящую фазу кредитного цикла, в положительной — как восходящую фазу.