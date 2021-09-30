Совет директоров Банка России принял решение установить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Напомним, что в июне текущего года антициклическая надбавка РФ также была сохранена на нулевом уровне.

В комментариях к сегодняшнему решению, в частности, отмечается, что динамика в кредитовании различных сегментов экономики оказалась разнонаправленной.

В корпоративном сегменте годовые темпы роста задолженности несколько снизились — с 11,2% на 1 июля до 10,4% на 1 сентября 2021 года. Повышенный спрос на привлечение кредитов со стороны компаний в первой половине года, как отмечают в ЦБ, объяснялся их стремлением привлечь финансирование по наиболее низким ставкам до повышения ключевой ставки.

В сегменте ипотечного кредитования с 1 июля 2021 года были изменены условия государственной программы субсидирования процентной ставки и одновременно расширена программа семейной ипотеки за счет семей с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года, напоминает регулятор. «Пересмотр условий программ привел к стабилизации темпов роста в июле — августе на уровне, который соответствует росту задолженности на 20% в год. Данный рост будет отвечать сбалансированному развитию ипотечного кредитования, не создающему риски для финансовой стабильности», — говорится в релизе.

Банк России напоминает, что для поддержания стандартов ипотечного кредитования он ранее принял решение о повышении с 1 августа 2021 года надбавок по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности продолжают ускоряться и составили 18,5% на 1 сентября 2021 года, сообщают в ЦБ, уточняя, что «для купирования рисков ускоренного роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России в июле этого года принял решение о повышении с 1 октября 2021 года макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска».

В материале также освещается тема кредитных рисков. Так, согласно данным за II квартал 2021 года, одновременно с ускорением необеспеченного потребительского кредитования наблюдается ухудшение стандартов кредитования: растет доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, а также доля потребительских кредитов со сроком более пяти лет. Долгосрочные потребкредиты, по мнению ЦБ, характеризуются более высоким уровнем риска. В этой связи регулятор анонсировал ряд мер для дестимулирования выдачи банками долгосрочных потребкредитов.

ЦБ планирует дестимулировать выдачу банками долгосрочных потребительских кредитов
ЦБ планирует дестимулировать выдачу банками долгосрочных потребительских кредитов

Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета показателя долговой нагрузки, а также рассмотреть в IV квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по долгосрочным потребительским кредитам, следует из сообщения регулятора.

«С учетом замедления кредитования в корпоративном и ипотечном сегментах, а также в связи с наличием у Банка России секторальных инструментов по ограничению рисков потребительского кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно», — заключает регулятор.

Согласно разъяснениям на сайте ЦБ, в российском макропруденциальном регулировании такой инструмент, как контрциклический буфер капитала, применяемый всеми регуляторами в соответствии с требованиями «Базеля III», получил название национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков. ЦБ принимает решения о ее величине на основе анализа показателей, характеризующих состояние кредитного цикла. Уровень системных рисков банковского сектора, связанных с состоянием кредитного цикла, определяется на основе мониторинга динамики кредитной активности, а также финансового состояния банков и их заемщиков. Эти показатели анализируются в увязке с ожидаемым изменением макроэкономических условий и других финансовых показателей, в частности показателей кредитного гэпа — отклонения фактического значения отношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда. Если значение кредитного гэпа находится в отрицательной области, это позволяет характеризовать ситуацию как нисходящую фазу кредитного цикла, в положительной — как восходящую фазу.