У Азиатско-Тихоокеанского Банка сменился владелец. Об этом во вторник объявили в Центробанке.

Напомним, в середине сентября этого года стали известны результаты аукциона ЦБ по продаже акций кредитной организации. Победителем стала компания из Казахстана Pioneer Capital Invest, обошедшая двух других участников торгов: Промсвязьбанк и Совкомбанк.

«Банком России и ТОО «Pioneer Capital Invest», победителем состоявшихся 17 сентября 2021 года торгов, подписан договор купли-продажи 100% акций АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», — сообщает пресс-служба регулятора.

В оплату акций Банком России получены средства в размере 14 млрд 13,13 рубля. Также Центробанк до 30 ноября 2021 года ожидает перечисления новым собственником части чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года.

«5 октября 2021 года акции банка переданы новому собственнику», — указывают в ЦБ.

«Дальнейшие корпоративные решения и стратегия развития банка будут определяться новым собственником», — подчеркивают в Банке России.

Как следует из материалов на сайте ЦБ, у Pioneer Capital Invest из Казахстана уже есть один банк в России — Квантмобайл Банк (бывший Плюс Банк). На странице раскрытия собственников ПАО «Квант Мобайл Банк» владельцем 99,98% его акций по состоянию на 10 сентября 2021 года указано ТОО «Пионер Кэпитал Инвест» (LLP «Pioneer Capital Invest»). Бенефициарами товарищества значатся взаимосвязанные частный фонд «Назарбаев Фонд», автономная организация образования «Назарбаев Университет» и автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».



ЦБ контролировал Азиатско-Тихоокеанский Банк с сентября 2018 года в рамках санации кредитной организации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. Аукцион 17 сентября 2021 года стал уже третьей попыткой продать АТБ. Первая попытка была весной 2019 года, однако аукцион по продаже банка не состоялся: допущенные к нему банки — Совкомбанк и Московский Кредитный Банк — отказались участвовать. В 2020 году регулятор сообщил, что получил заявки от четырех претендентов, но отложил продажу из-за вызванных начавшейся пандемией коронавируса опасений потенциальных участников.



В конце сентября этого года Центробанк уведомил о завершении санации Азиатско-Тихоокеанского Банка.