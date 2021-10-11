Все мы знаем, что каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах, которые влияют на пенсию. А вот сколько их нужно, как рассчитать и что с ними делать — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте себе и делитесь с миром!

1. Что такое пенсионные баллы?

Для расчета страховой части пенсии применяются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК, пенсионные баллы). ИПК — это параметр, отражающий пенсионные права гражданина на страховую пенсию. Баллы сформированы с учетом начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд России взносов на страховую пенсию, продолжительности страхового стажа, а также отказа на определенный период от получения страховой пенсии. Начисление пенсии происходит исходя из заработанных пенсионных баллов с 2015 года.

Количество ИПК зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его работодателем; чем выше зарплата, тем больше количество баллов. Они начисляются ежегодно (максимально в год — десять баллов) и рассчитываются по специальной формуле.

2. Как формируются пенсионные баллы?

ИПК формируются ежегодно:

· в процессе трудовой деятельности;

· за счет отдельных нетрудовых периодов, включаемых в страховой стаж (например, за каждый год отпуска по уходу за первым ребенком — 1,8 балла, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4; за каждый год службы по призыву — 1,8 балла);

· за счет более позднего выхода на пенсию (баллы умножаются на премиальные коэффициенты).

3. Как рассчитываются ИПК?

Стоимость одного пенсионного коэффициента — это параметр, отражающий соотношение суммы страховых взносов на финансовое обеспечение страховых пенсий и трансфертов федерального бюджета, поступающих в бюджет ПФР в соответствующем году, и общей суммы ИПК гражданина.

При расчете суммы ИПК за периоды до 1 января 2015 года подсчитывается размер страховой части трудовой пенсии по нормам законодательства, действовавшего по состоянию на 31 декабря 2014 года, то есть исходя из стажа работы до 1 января 2002 года, коэффициента заработной платы, суммы валоризации за советский стаж работы до 1 января 1991 года и пенсионного капитала, сформированного за счет страховых взносов за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2014 года. При этом не учитываются фиксированный базовый размер и накопительная часть. Полученная сумма делится на стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на 1 января 2015 года — 64,1 рубля.

К сумме полученных коэффициентов будут добавлены пенсионные коэффициенты, заработанные после 1 января 2015 года.

Расчет годового ИПК за периоды работы и не страховые периоды после 1 января 2015 года:

ИПК = (СВ/МВ) × 10

ИПК — годовой индивидуальный пенсионный коэффициент.

СВ —сумма страховых взносов на формирование страховой пенсии по тарифу 10% или 16%. Тариф зависит от выбора гражданина: формировать накопительную пенсию (10% направляются на страховую часть и 6% — на накопительную) или нет (16% направляются на страховую часть).

МВ — сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой заработной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%.

Максимальное число коэффициентов (десять) можно получить при годовой заработной плате на уровне предельной, с которой уплачиваются взносы в ПФР. Согласно закону «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ в период с 2015 по 2020 год максимальное учитываемое значение ИПК за соответствующий календарный год определяется согласно таблице.





Источник: ПФР

4. Можно ли купить пенсионные баллы?

Да, если баллов недостаточно, их можно докупить в ПФР. Стоимость балла при покупке определяется по формуле:

МРОТ х 22% х 12 мес. = 1 ИПК, то есть в 2021 году:

12 792 рублей х 22% х 12 = 33,77 тыс. рублей.

5. Как рассчитывается страховая часть пенсии?

Рассчитать страховую пенсию по старости можно по формуле:

страховая пенсия (СП) = сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии х стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии + фиксированная выплата.

Стоимость пенсионного коэффициента с 1 января 2021 года = 98,86 рубля.

Фиксированная выплата на 1 января 2021 года = 6 044,48 рубля.

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2021 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 98,86 + 6 044,48.

Бонус

При расчете годового пенсионного коэффициента будет учитываться только официальная зарплата, с которой уплачены страховые взносы.

Стоимость балла при выходе на пенсию определяется ежегодно.

Индивидуальные предприниматели и самозанятые получают минимальное количество ИПК, трудовой стаж учитывается.

Также при расчете пенсии необходимо учитывать ее минимальный размер в зависимости от региона прописки. Ознакомиться с такой таблицей, а также с минимальными размерами фиксированной выплаты по каждому виду пенсий можно по ссылке .

Трудящиеся в социально значимых сферах могут узнать о начисляемых им надбавках у своего работодателя.

В 2021 году право на страховую пенсию приобретают мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, и женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, в возрасте от 61,5 и 56,5 лет соответственно; требуемый страховой стаж — 12 лет; число пенсионных коэффициентов — 21. При нехватке этих показателей назначение страховой пенсии по старости будет отодвигаться.

Требования к коэффициентам и стажу будут ежегодно расти до 2025 года. После завершения переходного периода по новому пенсионному законодательству для назначения страховой пенсии будет необходимо 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет стажа.

Узнать, какое количество ИПК вы уже накопили, можно в личном кабинете на сайте ПФР.

Также в личном кабинете гражданина можно найти подробную информацию о том, какие периоды вашей трудовой деятельности, места работы, размер начисленных работодателями страховых взносов зафиксированы на индивидуальном лицевом счете в ПФР.

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