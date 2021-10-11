Почта России с 18 октября 2021 года запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов. Об этом на форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week рассказал Алексей Скатин, заместитель гендиректора по электронной коммерции Почты России.

В пресс-службе компании уточнили, что сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки наложенным платежом. Новая услуга позволит корпоративным клиентам почты получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя.

Воспользоваться услугой смогут компании интернет-торговли, зарегистрированные в личном кабинете на сайте Почты России и на постоянной основе отправляющие товары наложенным платежом. Клиент сможет выбрать удобный способ получения финансирования — на счет в личном кабинете или на расчетный счет в любом банке.

Переплата для клиента будет составлять порядка 2 рублей в день при среднем чеке в 3,2 тыс. рублей. Погасить задолженность досрочно можно будет в любой момент и на любую сумму из ближайшего прихода наложенного платежа или денежным переводом с любого расчетного счета.

«Наложенный платеж, то есть сумма, которую адресат должен оплатить при получении посылки в почтовом отделении, – очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу еще не пришли. Особенно остро это будет ощущаться в период высокого спроса – осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке», — пояснил Алексей Скатин.

На этапе запуска проекта Почта России реализует его совместно с компанией Pim Solutions. В дальнейшем компания готова работать с любой другой кредитной организацией, чтобы предоставить своим клиентам наиболее выгодные условия.