СберБанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие» и Московский Кредитный Банк не подключили услугу для граждан в приложении одного банка запрашивать средства для перевода со своих счетов в других банках через Систему быстрых платежей (СБП) — сервис так называемых pull-переводов, пишут «Ведомости» , ссылаясь на сайт СБП, где указано, что услугу пополнения своего счета через счет в другом банке подключила 151 организация.

Все банки с универсальной лицензией были обязаны, согласно нормативному акту ЦБ, с 1 октября подключить сервис pull-переводов между счетами клиента, иначе регулятор может наложить штраф на кредитную организацию на сумму до 1% минимального размера уставного капитала.

В банках, не подключившихся вовремя к сервису, уверяют, что сделают это в скором времени: СберБанк ведет работу по подключению сервиса и находится в «постоянном диалоге» с регулятором по этому вопросу; функционал сервиса pull-переводов в разработке и будет запущен в Райффайзенбанке до конца 2021 года; ВТБ на финальном этапе запуска сервиса, его внедрение завершится в ноябре; запуск сервиса у «ФК Открытие» и МКБ уже на финальной стадии.

Крупнейшие банки должны с 1 октября запустить новые сервисы в СБП Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе.

Сервис pull-трансакций может быть востребован, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине — достаточно открыть окно СБП в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках, объяснял ЦБ ранее.

По мнению экспертов, причинами, по которым банки не подключились к pull-переводам через СБП, может быть технологическая неготовность, когда не все системы успели разработать и интегрировать, риск мошенничества и сложности с возвратом; а одним из ключевых рисков, который возникает из-за возрастающего числа обязательных к внедрению сервисов, является снижение инвестиционной активности, в том числе в развитие платежных сервисов: для внедрения госсервисов нужны ресурсы, которые ограничены, но исполнение обязательных требований стоит в приоритете, поэтому собственные инвестиции могут быть под вопросом.