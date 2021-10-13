Согласно данным социологов, пока только 52% российских работодателей планируют сохранить в 2022 году для своих сотрудников гибридный формат работы, на пути его внедрения часто стоит неспособность кадров к самоорганизации на «удаленке», пишут «Известия» , ссылаясь на Национальное агентство развития квалификаций. Для успешной работы удаленно специалист должен быть достаточно дисциплинированным и автономным, способным на самостоятельное планирование работы, а такие работники в России пока в дефиците, заявил первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Павел Свистунов.

Как отметила операционный директор рекрутинговой компании Hays Ольга Шамбер, 22% опрошенных компаний собираются вводить постоянное посещение офиса для всех сотрудников, для многих компаний гибридный формат работы становится «новой нормой». Наиболее значимым мотивирующим фактором удаленная работа является для сотрудников старшего возраста (после 55 лет) и специалистов 25—28 лет, менее всего интересует «удаленка» молодых респондентов до 24 лет.

Опрос: сотрудники каждой четвертой компании в России работают на «удаленке» Сотрудники, переведенные на дистанционный режим работы из-за пандемии COVID-19, сегодня есть в каждой четвертой компании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой SuperJob.

Во время пандемии многие компании перешли на дистанционный формат, но для большинства работодателей такой режим работы оказался неподходящим, сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По данным сервиса, каждый третий россиянин, работающий удаленно, хотел бы приходить несколько раз в неделю в офис. Можно предположить, что гибридный формат будет набирать популярность в сферах с возможностью удаленной работы, отметила эксперт. По оценкам SuperJob, сотрудники, переведенные на «удаленку», сегодня есть в каждой четвертой компании.

Переход на гибридный формат в РФ не только возможен, но уже неизбежен, считает партнер коммуникационного агентства Comagency Елена Жуковская. По ее оценкам, многие фирмы еще несколько лет назад перешли на такой формат работы в целях оптимизации затрат. Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в ближайшем будущем ждать революции в удаленной форме занятости не приходится, смешанный режим занятости (дистанционный и очный) останется для вспомогательных трудовых задач: бухгалтерия, логистика, документооборот, частично управление.

Исследование: на «удаленке» сотрудники в два раза чаще берут подработку Удаленные сотрудники берут подработку почти в два раза чаще тех, кто работает на территории работодателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного порталом SuperJob.

Юридически право на удаленную или гибридную работу, если вид деятельности ее позволяет, у россиян есть, пояснила директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова. На законодательном уровне установлено, что понятие «дистанционная работа» и «удаленная работа» — это синонимы, отметил заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. По его словам, в связи с переходом на «удаленку» или смешанный формат труда зарплата не должна снижаться, также появился ограниченный перечень специальных оснований увольнения дистанционных работников.