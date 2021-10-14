Крупные банки активнее поднимали депозитные ставки в преддверии повышения ключевой ставки ЦБ, чем после ее фактического увеличения. На это обратил внимание Банк России, опубликовавший в четверг очередной выпуск обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , который традиционно включает блок информации по банковским ставкам.

В Центробанке констатируют, что продолжавшийся с периода повышения ключевой ставки рост ставок по депозитам в августе и сентябре ускорился. «Этому способствовал рост доходности государственных ценных бумаг, реализовавшийся как из-за ужесточения денежно-кредитной политики, так и вследствие ожидания дальнейшего возможного повышения ключевой ставки в III квартале в соответствии с заявлениями Банка России», — поясняет регулятор.

Среднерыночная рублевая ставка по краткосрочным депозитам населения в августе увеличилась на 0,23 процентного пункта и составила 3,9% годовых, по долгосрочным — на 0,66 п. п., до 5,8%, напоминает Центробанк, уже опубликовавший на днях эти цифры с несущественными отличиями. О продолжении роста депозитных ставок в сентябре свидетельствовал, по данным ЦБ, опережающий индикатор — индекс доходности депозитов FRG100 (средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам на годовой срок в сумме от 100 тыс. рублей, по данным информационного агентства Frank RG), который составил на конец анализируемого периода 5,7% против 5,5% в конце августа.

Центробанк оценил повышение средних ставок по банковским вкладам в августе Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в августе 2021 года как в месячном, так и в годовом сопоставлении, свидетельствует обновленная в понедельник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

«Рост депозитных ставок в III квартале поддерживался не только фактическими изменениями рыночной конъюнктуры, но и ожиданиями их изменения в будущем. Характерно, что крупные банки активнее повышали депозитные ставки в августе на фоне ожидания роста ключевой ставки, чем в сентябре, когда эти ожидания были реализованы», — отмечается в обзоре.

Среднерыночные ставки по валютным депозитам в августе сохранялись вблизи исторических минимумов, поэтому рост рублевых депозитных ставок, как полагают в ЦБ, будет способствовать росту привлекательности сбережений в национальной валюте относительно вложений в иностранную валюту.

В обзоре по ликвидности также анализируются депозитные операции. Так, в августе рост депозитных ставок способствовал притоку средств населения в банки. В результате годовой прирост остатков на счетах и депозитах населения в августе составил 3,5% против 3,1% в июле.

В условиях роста депозитных ставок возросла привлекательность срочных депозитов, обратили внимание в ЦБ. Наибольший вклад (свыше 160 млрд рублей) в общий приток средств населения в банки внес сегмент депозитов сроком от года до трех лет, характеризовавшийся более интенсивным ростом ставок. Объем средств на текущих счетах в рублях, преобладавших в предыдущие месяцы в приросте средств населения в банках, по итогам августа сократился на 116 млрд рублей. Значимым источником наращивания средств населения в банках в августе являлись государственные социальные выплаты для семей с детьми, добавляют в ЦБ.

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Вложения в недвижимость оставались альтернативой банковским депозитам. Прирост по счетам эскроу в августе составил 150 млрд рублей, несколько сократившись в сравнении с предыдущими месяцами, в том числе на фоне умеренного снижения активности на ипотечном рынке.

«Восстановление интереса розничных инвесторов к кратко- и среднесрочным депозитам может объясняться ростом привлекательности депозитных ставок в условиях ужесточения денежно-кредитной политики. Устойчивость этой тенденции будет зависеть от динамики доходности рублевых сбережений, в том числе реальной, — рассуждают в ЦБ. — Кроме того, будут оказывать влияние условия и маркетинговая активность в сегменте накопительных счетов, где в сентябре продолжили появляться новые предложения от отдельных крупных кредитных организаций».



Также сообщается, что объем валютных депозитов в августе несколько вырос после июльского сокращения, главным образом из-за притока средств на текущие счета и в краткосрочные депозиты. В результате годовой прирост валютных сбережений розничных клиентов в августе увеличился до 3,9% (в июле составлял 3,3%). В сочетании с номинальным ослаблением рубля это способствовало повышению валютизации розничных депозитов с 20,8% в июле до 20,9% в августе.