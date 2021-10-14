Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому сроки розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от COVID-19 продлеваются, а также увеличивается их количество, сообщает РБК .

Так, согласно документу, ведомство предлагает завершить розыгрыш не 1 декабря, как планировалось изначально, а 31 декабря. Число денежных призов предлагается увеличить вдвое: с 1 тыс. до 2 тыс., размер приза останется неизменным — 100 тыс. рублей.

Помимо этого Минфин предлагает проводить розыгрыш не два раза, как закреплено в действующей редакции постановления правительства, а четыре.

Изначально правила проведения розыгрыша были утверждены в августе. В нем могут принимать участие совершеннолетние граждане, привившиеся от коронавируса. Данные для розыгрыша берутся из единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер в случайном режиме. Оператором лотереи выступает Гознак.

Выплаты производятся в течение полугода после розыгрыша.

Первые 500 победителей лотереи были определены 14 сентября, после этого тиражная комиссия утвердила результаты. Второй этап розыгрыша прошел 14 октября, номера победивших сертификатов будут размещены на сайте «Бонус за здоровье».

Кроме всероссийского розыгрыша, стимулирующего граждан вакцинироваться, похожие меры принимались и в некоторых регионах. Так, в Москве летом разыгрывали автомобили, а в Подмосковье — квартиру.

Также в столице действует программа поощрения для привившихся пожилых людей. Москвичи старше 65 лет, которые вакцинируются до конца года, получают подарочный набор «С заботой о здоровье». Накануне мэр Сергей Собянин разрешил вместо вручения набора выплачивать им денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.



Помимо этого в Москве действовала программа «Миллион призов», по которой людям старше 60 лет после вакцинации давали подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (эквивалентно 1 тыс. рублей) или промокод на ту же сумму. Потратить их можно в магазинах, аптеках и кафе-партнерах.