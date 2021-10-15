Со следующей недели будут разыграны 10 квартир для вакцинированных от коронавируса в течение пяти недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.

«Во вторник приняли решение, что по желанию человеку будем выплачивать по 10 тысяч (вакцинированным), пожилым людям, может, это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку, то есть это еще один стимул», — отметил Собянин.

Программа действует с 23 июня по 31 декабря 2021 года. Жители Москвы старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». Также на подарок могут рассчитывать пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период. Как сообщалось на сайте мэра, «в набор входят вещи, нужные для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций». Такие наборы получили уже более 240 тыс. московских пенсионеров.

Ранее Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому сроки розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от COVID-19 продлеваются, а также увеличивается их количество. Так, согласно документу, ведомство предлагает завершить розыгрыш не 1 декабря, как планировалось изначально, а 31 декабря. Число денежных призов предлагается увеличить вдвое: с 1 тыс. до 2 тыс., размер приза останется неизменным — 100 тыс. рублей.

Помимо этого Минфин предлагает проводить розыгрыш не два раза, как закреплено в действующей редакции постановления правительства, а четыре.

Изначально правила проведения розыгрыша были утверждены в августе. В нем могут принимать участие совершеннолетние граждане, привившиеся от коронавируса. Данные для розыгрыша берутся из единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер в случайном режиме. Оператором лотереи выступает Гознак.