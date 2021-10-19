Первый розыгрыш квартир в Москве среди вакцинированных состоится 27 октября, в нем смогут принять участие те, кто сделал или сделает прививку от коронавируса на текущей неделе. Детали розыгрыша, который был ранее анонсирован мэром города Сергеем Собяниным, опубликованы на сайте столичного правительства.

В мэрии указывают, что москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, смогут выиграть одну из десяти однокомнатных квартир. Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» стала продолжением стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата.

Участвовать в розыгрышах смогут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации нужно дать согласие на участие в розыгрыше.

«Розыгрыши начнутся 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала «Москва 24». Информацию о победителях объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru. Каждую неделю будет разыгрываться по две квартиры», — указано в сообщении.

Как уточняется, в первом розыгрыше участвуют те, кто сделал прививку на предыдущей по отношению к дате розыгрыша неделе — с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить по такому же принципу. Последний состоится 24 ноября.

В столичном правительстве напоминают, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно бесплатно по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах. Прививки делают и в частных клиниках, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения Москвы.



Пожилые москвичи, которые приходят делать прививку, получают подарочные наборы «С заботой о здоровье». С недавнего времени вместо них можно выбрать денежную компенсацию.