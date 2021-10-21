Лучшие предложения по семейной ипотеке — у Россельхозбанка, Московского Кредитного Банка, «России» и ВТБ, по доступной для всех программе льготной ипотеки — у ВТБ, Промсвязьбанка, Московского Индустриального Банка, «Открытия» и РСХБ. Результаты анализа банковских продуктов в этих двух сегментах представлены в исследовании Банки.ру.

Две указанные программы — ипотека с господдержкой (предоставляется всем желающим) и семейная ипотека (выдается заемщикам, у которых с 1 января 2018 года появился ребенок) — обеспечивают сейчас более 80% всех выдач на первичном рынке.

Рейтинги составлены по данным на 18 октября 2021 года. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки без учета возможной скидки за внесение заемщиком единовременного платежа за снижение ставки. Сравнивались кредиты сроком 25 лет на гипотетическую квартиру за 4,45 млн рублей (средняя по России стоимость квартиры площадью 50 кв. м в новостройке по итогам II квартала) с размером кредита 3,56 млн рублей по семейной ипотеке (исходя из первоначального взноса в 20%: ставки при таком размере взноса ниже, хотя минимальный первоначальный взнос по программам составляет 15%) и 3 млн рублей по общедоступной ипотеке с господдержкой (это максимальный размер кредита по программе; при вышеуказанной стоимости квартиры первоначальный взнос составит 1,45 млн рублей, или 32,6%).

Первое место среди предложений банков по семейной ипотеке занял продукт Россельхозбанка со ставкой 4,45% годовых. При оформлении заемщиком только страхования жизни (без рисков потери здоровья и трудоспособности) ставка увеличится на 0,5 процентного пункта.

Второе место разделили продукты Московского Кредитного Банка и банка «Россия» со ставкой 4,5%. При оформлении ипотеки в МКБ без личного и/или имущественного страхования ставка увеличится на 3 п. п. В банке «Россия» такой кредит может быть выдан только при наличии личного и имущественного страхования заемщика.

Замыкает первую тройку мест предложение ВТБ со ставкой 4,7% годовых. Такая ставка будет действовать при подаче клиентом заявки онлайн и проведении сделки с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. При отказе от каждой опции ставка будет повышаться на 0,3 п. п., а без оформления личного страхования дополнительно вырастет на 1 п. п.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По общедоступной ипотеке с господдержкой лидирует предложение ВТБ со ставкой 5,75% годовых. Как и в семейной ипотеке, самая выгодная ставка будет актуальна при подаче клиентом заявки онлайн и проведении сделки с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. На второй позиции оказался кредит Промсвязьбанка со ставкой 5,85% годовых. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличится на 1 п. п.

Третью строчку разделили продукты Московского Индустриального Банка, банка «Открытие» и Россельхозбанка со ставкой 5,9% годовых. При отказе заемщика от личного страхования ставка в МИнБанке вырастет на 1 п. п., в «Открытии» — на 0,75 п. п., в РСХБ — на 1,5 п. п.



Рейтинги Банки.ру включают и другие банковские предложения в сегменте льготной ипотеки с наиболее выгодными на рынке ставками. В материале раздела «Исследования» представлены наглядные таблицы для удобного сопоставления условий, а также подробнее разъясняется принцип составления рейтингов.

