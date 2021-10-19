Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом предложила объявить в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с распространением пандемии, а для некоторых регионов предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября.

«Предлагается, первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», — сказала она. «При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — добавила Голикова.

Также она предложила регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

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Премьер-министр Михаил Мишустин предложения о нерабочих днях поддержал. «Действительно, решения эти — непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые», — констатировал глава Кабмина. Он поручил Голиковой обобщить все новые предложения по борьбе с распространением коронавируса и представить их в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с Кабмином.

Нагрузка на систему здравоохранения на фоне пандемии продолжает расти, в этой ситуации нужно действовать на опережение, пояснил Мишустин.

