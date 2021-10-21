Ряд предприятий должны будут продолжить работу в нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября. Как передает РБК , об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров — его комментарий предоставила информагентству пресс-служба ведомства.

Продолжить «бесперебойную работу» в эти дни должны:

системообразующие предприятия;

производства непрерывного цикла;

предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок «антиковидной номенклатуры» — лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров;

продуктовый ретейл.

«Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — добавил Мантуров.

На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России и рекордной смертности президент Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. С таким предложением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября или продлиться после 7 ноября. По словам Путина, решение об этом регионы будут принимать самостоятельно.

Кроме того, президент поддержал предложение Голиковой о введении QR-кодов для посещения отдельных объектов, в том числе для прихода на работу. QR-код подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный COVID-19 или содержит информацию о свежем отрицательном ПЦР-тесте.



В Москве власти рассматривают возможность ввести систему электронных пропусков в отношении торговых центров и ресторанов, сообщил источник РБК. Что касается заведений питания, то дискуссионным остается вопрос, закрывать ли их полностью на время нерабочих дней или допускать посетителей по QR-коду или ПЦР-тесту, отметил он.