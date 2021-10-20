Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране периода с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями, передают СМИ.

По информации на сайте Кремля, президент в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Кабмина, которое началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая накануне выступила с предложением о нерабочих днях (и его, как сообщалось, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин), доложила главе государства, что «эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению».

«Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам. Такие высокие цифры на сегодняшний день обусловлены распространением инфекции по всей территории Российской Федерации, это особенность этого подъема заболеваемости в отличие от предыдущего сезона и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации. По итогам прошедшей 41-й недели 2021 года показатель заболеваемости в Российской Федерации составил 151,4 на 100 тысяч населения. Это на 15,5% выше, чем неделей ранее. 19,2% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, 65,2% случаев приходится на остальные регионы страны. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах», — рассказала Голикова. На момент публикации данного материала стенограмма совещания еще не выложена полностью.

Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нового периода нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19, сообщает РБК .

В числе других предложений Голиковой было:

разрешить допуск на отдельные объекты (в том числе на рабочие места) исключительно для вакцинированных и переболевших коронавирусом при предъявлении QR-кода;

перевести на месяц на самоизоляцию невакцинированных и не переболевших коронавирусом лиц старше 60 лет.

Кроме того, на совещании Голикова рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в другие регионы. По информации ТАСС , она предложила регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий, ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00 и ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта. Также вице-премьер заявила о необходимости расширять после нерабочих дней практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов .

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — цитирует ТАСС ответ Путина.

Глава государства также дал понять, что при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, передает РИА Новости . «При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», — сказал президент.



Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Российский лидер призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.



Также президент поручил правительству реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями.



Позже в среду, 20 октября, Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года».



Напомним, что накануне Москва объявила о ряде новых антиковидных ограничений с 25 октября, а Forbes в среду написал, что в столице обсуждается введение «краткосрочного локдауна» в случае введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

