Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники в столице в период с 30 октября по 7 ноября будет ограничен, узнал Forbes . Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут.

Во вторник, 19 октября, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Такую инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. В среду, 20 октября, ее обсудят на совещании с Владимиром Путиным.

Источник Forbes на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки, рассказал, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Исключений не будет даже для привитых граждан, введение QR-кодов не планируется. Информацию о возможном закрытии салонов красоты и парикмахерских во время нерабочей недели подтвердил Forbes один из владельцев московской сети салонов красоты.

Еще один источник Forbes на ресторанном рынке подтвердил, что правительство Москвы собирается закрыть «не только рестораны, а вообще все — без возможности посещения по QR-кодам». Ему неизвестно, когда именно город объявит об этих мерах.

О планах властей приостановить работу ресторанов, торговых центров, салонов красоты рестораторы узнали из проекта указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра города Сергея Собянина, говорит собеседник Forbes на ресторанном рынке. Документ есть в распоряжении редакции. С ним знаком и другой источник Forbes из ресторанной индустрии, но подтвердить его подлинность он не смог.

Согласно проекту указа, с 30 октября по 7 ноября включительно будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП, работающие на территории Москвы. Исключение — организации, деятельность которых не может быть ограничена.

Кроме того, согласно проекту указа, в тот же период будет приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания (в том числе в парках), на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. При этом меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.

Краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники будет введен, если общее количество выявленных на территории Москвы случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября, следует из данных проекта указа.



Власти Москвы 19 октября объявили об ограничениях. Так, c 25 октября по 25 февраля работодателей обязали перевести на «удаленку» не меньше 30% сотрудников, в том числе всех лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями; работодателей из сферы услуг обязали до 1 января обеспечить вакцинацию не менее чем 80% сотрудников, а москвичи старше 60 лет и с хроническими заболеваниями c 25 октября до 25 февраля должны соблюдать самоизоляцию — дома или на даче. От самоизоляции освобождаются те, кто за последние полгода переболел или сделал прививку.