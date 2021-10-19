Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил , что потери бизнеса в нерабочие дни должны компенсироваться из федерального бюджета.

Ранее во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить в РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни, а в регионах с наиболее сложной ситуацией — ввести нерабочие дни уже с 23 октября, а также сделать допуск на некоторые объекты только с QR-кодами.

Также Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса в условиях ситуации с коронавирусом.

«Совершенно очевидно, что речь идет о подготовке «мягкого локдауна». В этой связи самый главный и острый вопрос — как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери. Мы все помним, что в 2020 году ограничения начались как «гибридные»: вроде бы государство их и ввело, но чрезвычайного положения формального не объявляло, значит, и работодателям в первый месяц пришлось тащить весь груз исключительно на себе. Осенью 2021 года экономическая и бюджетная ситуация принципиально иная, и бизнес просто не поймет, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи», — сказал Титов.

Он заявил, что «все дополнительные выходные, все дополнительные ограничения должны вводиться официальными постановлениями той инстанции, на которую возложено регулирование борьбы с коронавирусом, то есть федерального оперативного штаба».