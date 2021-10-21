Объем международных резервов РФ на 15 октября составил 620,3 млрд долларов против 615,4 млрд долларов на 8 октября 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 4,9 млрд долларов.

Увеличение резервов за неделю на 0,8% произошло «преимущественно под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам девяти месяцев 2021 года они увеличились на 18,3 млрд долларов. Напомним, что в начале осени этого года был зафиксирован рекорд по объему международных резервов РФ — 620,8 млрд долларов на 3 сентября.