Баланс рисков в ценовой динамике значимо смещен в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября, пояснив, что инфляция складывается значительно выше прогноза. Свои ожидания по годовой инфляции в 2021-м регулятор, прогнозировавший ее ранее в диапазоне 5,7—6,2%, скорректировал до 7,4—7,9%.

Как отмечают в ЦБ, дополнительное повышательное давление на цены могут оказывать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

По оценке регулятора, инфляционное давление со стороны рынка труда усиливается. «Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы», — отмечается в сообщении.

Аналитики ЦБ предупредили о сохранении инфляционных рисков со стороны рынка труда Проинфляционные риски со стороны рынка труда пока умеренные, но риски устойчивого повышения инфляционного давления с этой стороны могут реализоваться, если текущий дефицит кадров в отдельных отраслях распространится на более широкий круг отраслей. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков, констатируют в ЦБ. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая сельскохозяйственных культур 2021 года как внутри страны, так и за рубежом.

«Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. В случае дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике возможна более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках», — указывают в Центробанке.

По мнению регулятора, дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. «Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения, в том числе на рынке труда через приток иностранной рабочей силы», — называют в ЦБ факторы, которые могут ослабить инфляционное давление.

Также отмечается, что на среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также будет учитывать в прогнозе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься в том числе с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели.