Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 октября начнет расчеты с кредиторами первой очереди Нефтепромбанка, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, сообщила пресс-служба АСВ.

За счет сформированной конкурсной массы на расчеты с кредиторами первой очереди банка будет направлено 1,97 млрд рублей, что составит 76,97% суммы установленных требований.

Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка 9 апреля этого года. Регулятор, в частности, пояснял, что «в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020—2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

Временная администрация Нефтепромбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии, по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из финучреждения. Как предполагается, активы выводились «путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Арбитражный суд Москвы 30 июня принял решение о признании банка банкротом. Согласно данным, опубликованным Центробанком в конце апреля, «дыра» в капитале Нефтепромбанка на дату отзыва его лицензии составила 346 млн рублей.