В тройку самых надежных банков страны в этом году вошли сразу пять кредитных организаций — СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк (три последних разделили третье место). Об этом свидетельствуют данные октябрьского исследования, представленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и финансовым супермаркетом «Банки.ру». Участников опроса (3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны) просили выбрать из 30 банков с самым большим размером капитала три наиболее надежных.

Рейтинг самых надежных банков возглавляет «Сбер»: его назвали 64% россиян. На втором месте — ВТБ (43%), третье разделили Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк (по 19%).

Каждый десятый опрошенный считает надежным Россельхозбанк (10%), 8% отметили Почта Банк, 7% — Райффайзенбанк, по 4% — банк «Открытие» и Совкомбанк. Промсвязьбанку и Росбанку доверяют по 3% россиян, банкам «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» — по 2%. В рейтинг вошли также Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, СМП Банк, Московский Индустриальный Банк, РНКБ, банк «Россия», Банк ДОМ.РФ, «Ак Барс» и «Русский Стандарт» (по 1%).

Менее 1% голосов набрали банки «Траст», «Пересвет», Всероссийский Банк Развития Регионов, Новикомбанк, БМ-Банк и Московский Областной Банк.

Не считают надежным ни один из банков 8% опрошенных, столько же затруднились назвать наиболее авторитетные для них финансовые организации.

СберБанку и ВТБ заметно чаще доверяют женщины, а Тинькофф Банку — мужчины. «Сбер», Альфа-Банк и Тинькофф Банк более популярны среди молодежи до 24 лет, а ВТБ и Райффайзенбанк — среди опрошенных старше 45 лет.

Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще других считают надежными ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и «Уралсиб». Тех, у кого вызывают доверие СберБанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и Совкомбанк, больше среди россиян, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года, заметно увеличилось доверие к Тинькофф Банку (на 5 процентных пунктов), что повысило его позицию в рейтинге и позволило впервые войти в топ-3 самых надежных банков (по мнению россиян).

Вопрос: «Пожалуйста, выберите три самых надежных, на ваш взгляд, банка».

