В тройку самых надежных банков страны в этом году вошли сразу пять кредитных организаций — СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк (три последних разделили третье место). Об этом свидетельствуют данные октябрьского исследования, представленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и финансовым супермаркетом «Банки.ру». Участников опроса (3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны) просили выбрать из 30 банков с самым большим размером капитала три наиболее надежных.

Рейтинг самых надежных банков возглавляет «Сбер»: его назвали 64% россиян. На втором месте — ВТБ (43%), третье разделили Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк (по 19%).

Каждый десятый опрошенный считает надежным Россельхозбанк (10%), 8% отметили Почта Банк, 7% — Райффайзенбанк, по 4% — банк «Открытие» и Совкомбанк. Промсвязьбанку и Росбанку доверяют по 3% россиян, банкам «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» — по 2%. В рейтинг вошли также Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, СМП Банк, Московский Индустриальный Банк, РНКБ, банк «Россия», Банк ДОМ.РФ, «Ак Барс» и «Русский Стандарт» (по 1%).

Менее 1% голосов набрали банки «Траст», «Пересвет», Всероссийский Банк Развития Регионов, Новикомбанк, БМ-Банк и Московский Областной Банк.

Не считают надежным ни один из банков 8% опрошенных, столько же затруднились назвать наиболее авторитетные для них финансовые организации.

СберБанку и ВТБ заметно чаще доверяют женщины, а Тинькофф Банку — мужчины. «Сбер», Альфа-Банк и Тинькофф Банк более популярны среди молодежи до 24 лет, а ВТБ и Райффайзенбанк — среди опрошенных старше 45 лет.

Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще других считают надежными ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и «Уралсиб». Тех, у кого вызывают доверие СберБанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и Совкомбанк, больше среди россиян, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года, заметно увеличилось доверие к Тинькофф Банку (на 5 процентных пунктов), что повысило его позицию в рейтинге и позволило впервые войти в топ-3 самых надежных банков (по мнению россиян).

Вопрос: «Пожалуйста, выберите три самых надежных, на ваш взгляд, банка».

Вариант ответа

Все

Пол

Возраст, лет

Ежемесячный доход, руб.

муж.

жен.

до 24

25—34

35—44

45 и старше

до 29 999

30 000—49 999

50 000—79 999

от 80 000

СберБанк

64%

62%

67%

73%

64%

62%

62%

69%

62%

64%

60%

ВТБ

43%

41%

45%

35%

44%

45%

46%

40%

42%

45%

48%

Газпромбанк

19%

18%

19%

11%

20%

20%

20%

16%

18%

16%

25%

Альфа-Банк

19%

19%

20%

24%

21%

18%

16%

19%

20%

20%

18%

Тинькофф Банк

19%

21%

18%

37%

22%

12%

12%

21%

19%

19%

18%

Россельхозбанк

10%

10%

11%

7%

9%

13%

12%

10%

11%

10%

9%

Почта Банк

8%

7%

9%

9%

8%

7%

8%

12%

8%

7%

6%

Райффайзенбанк

7%

8%

7%

5%

6%

9%

9%

4%

7%

8%

10%

Банк «Открытие»

4%

5%

4%

4%

5%

5%

4%

5%

5%

4%

5%

Совкомбанк

4%

3%

5%

4%

5%

3%

4%

7%

5%

3%

3%

Промсвязьбанк

3%

2%

3%

1%

2%

3%

3%

3%

2%

3%

3%

Росбанк

3%

3%

4%

3%

3%

3%

4%

4%

2%

4%

5%

«Санкт-Петербург»

2%

2%

1%

1%

2%

1%

2%

1%

1%

3%

1%

Банк «Уралсиб»

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

1%

2%

1%

4%

Московский Кредитный Банк

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

ЮниКредит Банк

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

«Россия»

1%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Банк ДОМ.РФ

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

Ситибанк

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

2%

СМП Банк

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

«Ак Барс»

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

1%

1%

0%

Московский Индустриальный Банк

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

0%

РНКБ

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

«Русский Стандарт»

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

0%

Траст

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Всероссийский Банк Развития Регионов

0%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

Новикомбанк

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

БМ-Банк

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Московский Областной Банк

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

«Пересвет»

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

Ни один из перечисленных не считаю надежным

8%

11%

6%

5%

9%

9%

10%

7%

8%

8%

8%

Затрудняюсь ответить

8%

8%

8%

8%

7%

8%

8%

6%

10%

9%

6%