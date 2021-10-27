В тройку самых надежных банков страны в этом году вошли сразу пять кредитных организаций — СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк (три последних разделили третье место). Об этом свидетельствуют данные октябрьского исследования, представленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и финансовым супермаркетом «Банки.ру». Участников опроса (3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны) просили выбрать из 30 банков с самым большим размером капитала три наиболее надежных.
Рейтинг самых надежных банков возглавляет «Сбер»: его назвали 64% россиян. На втором месте — ВТБ (43%), третье разделили Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк (по 19%).
Каждый десятый опрошенный считает надежным Россельхозбанк (10%), 8% отметили Почта Банк, 7% — Райффайзенбанк, по 4% — банк «Открытие» и Совкомбанк. Промсвязьбанку и Росбанку доверяют по 3% россиян, банкам «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» — по 2%. В рейтинг вошли также Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, СМП Банк, Московский Индустриальный Банк, РНКБ, банк «Россия», Банк ДОМ.РФ, «Ак Барс» и «Русский Стандарт» (по 1%).
Менее 1% голосов набрали банки «Траст», «Пересвет», Всероссийский Банк Развития Регионов, Новикомбанк, БМ-Банк и Московский Областной Банк.
Не считают надежным ни один из банков 8% опрошенных, столько же затруднились назвать наиболее авторитетные для них финансовые организации.
СберБанку и ВТБ заметно чаще доверяют женщины, а Тинькофф Банку — мужчины. «Сбер», Альфа-Банк и Тинькофф Банк более популярны среди молодежи до 24 лет, а ВТБ и Райффайзенбанк — среди опрошенных старше 45 лет.
Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще других считают надежными ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и «Уралсиб». Тех, у кого вызывают доверие СберБанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и Совкомбанк, больше среди россиян, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года, заметно увеличилось доверие к Тинькофф Банку (на 5 процентных пунктов), что повысило его позицию в рейтинге и позволило впервые войти в топ-3 самых надежных банков (по мнению россиян).
Вопрос: «Пожалуйста, выберите три самых надежных, на ваш взгляд, банка».
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж.
|
жен.
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 29 999
|
30 000—49 999
|
50 000—79 999
|
от 80 000
|
СберБанк
|
64%
|
62%
|
67%
|
73%
|
64%
|
62%
|
62%
|
69%
|
62%
|
64%
|
60%
|
ВТБ
|
43%
|
41%
|
45%
|
35%
|
44%
|
45%
|
46%
|
40%
|
42%
|
45%
|
48%
|
Газпромбанк
|
19%
|
18%
|
19%
|
11%
|
20%
|
20%
|
20%
|
16%
|
18%
|
16%
|
25%
|
Альфа-Банк
|
19%
|
19%
|
20%
|
24%
|
21%
|
18%
|
16%
|
19%
|
20%
|
20%
|
18%
|
Тинькофф Банк
|
19%
|
21%
|
18%
|
37%
|
22%
|
12%
|
12%
|
21%
|
19%
|
19%
|
18%
|
Россельхозбанк
|
10%
|
10%
|
11%
|
7%
|
9%
|
13%
|
12%
|
10%
|
11%
|
10%
|
9%
|
Почта Банк
|
8%
|
7%
|
9%
|
9%
|
8%
|
7%
|
8%
|
12%
|
8%
|
7%
|
6%
|
Райффайзенбанк
|
7%
|
8%
|
7%
|
5%
|
6%
|
9%
|
9%
|
4%
|
7%
|
8%
|
10%
|
Банк «Открытие»
|
4%
|
5%
|
4%
|
4%
|
5%
|
5%
|
4%
|
5%
|
5%
|
4%
|
5%
|
Совкомбанк
|
4%
|
3%
|
5%
|
4%
|
5%
|
3%
|
4%
|
7%
|
5%
|
3%
|
3%
|
Промсвязьбанк
|
3%
|
2%
|
3%
|
1%
|
2%
|
3%
|
3%
|
3%
|
2%
|
3%
|
3%
|
Росбанк
|
3%
|
3%
|
4%
|
3%
|
3%
|
3%
|
4%
|
4%
|
2%
|
4%
|
5%
|
«Санкт-Петербург»
|
2%
|
2%
|
1%
|
1%
|
2%
|
1%
|
2%
|
1%
|
1%
|
3%
|
1%
|
Банк «Уралсиб»
|
2%
|
2%
|
2%
|
1%
|
2%
|
2%
|
2%
|
1%
|
2%
|
1%
|
4%
|
Московский Кредитный Банк
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
ЮниКредит Банк
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
«Россия»
|
1%
|
2%
|
1%
|
1%
|
1%
|
2%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
Банк ДОМ.РФ
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
0%
|
1%
|
1%
|
Ситибанк
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
0%
|
1%
|
1%
|
0%
|
0%
|
1%
|
2%
|
СМП Банк
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
1%
|
«Ак Барс»
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
2%
|
1%
|
1%
|
2%
|
1%
|
1%
|
0%
|
Московский Индустриальный Банк
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
РНКБ
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
«Русский Стандарт»
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
2%
|
1%
|
0%
|
Траст
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Всероссийский Банк Развития Регионов
|
0%
|
1%
|
0%
|
0%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
Новикомбанк
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
1%
|
0%
|
1%
|
0%
|
1%
|
1%
|
БМ-Банк
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
1%
|
Московский Областной Банк
|
0%
|
0%
|
0%
|
1%
|
0%
|
0%
|
0%
|
1%
|
0%
|
0%
|
0%
|
«Пересвет»
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
1%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Ни один из перечисленных не считаю надежным
|
8%
|
11%
|
6%
|
5%
|
9%
|
9%
|
10%
|
7%
|
8%
|
8%
|
8%
|
Затрудняюсь ответить
|
8%
|
8%
|
8%
|
8%
|
7%
|
8%
|
8%
|
6%
|
10%
|
9%
|
6%