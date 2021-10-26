Нормативы ЦБ в сентябре нарушали восемь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, банк «Спутник», ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы банк непрофильных активов — «Траст».

В списке нарушителей нормативов появился самарский банк «Спутник». 10 сентября введен мораторий на удовлетворение требований его кредиторов и введено внешнее управление в лице Агентства по страхованию вкладов. Мораторий является страховым случаем, с 20 сентября агентом по выплате возмещения вкладчикам банка «Спутник» назначен СберБанк.

Банк «Пересвет», находящийся в стадии финансового оздоровления, 26 раз в сентябре допускал значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением). Наиболее низкое значение Н1.1 в сентябре составило 6,182%.

Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В сентябре 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 196,3 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Всего с начала 2021 года действующие кредитные организации заработали 1,87 трлн рублей, за тот же период 2020 года чистая прибыль сектора составляла 1,13 трлн рублей.

По данным ЦБ, прибыль в сентябре 2021 года показали 244 банка.

На 1 октября 2021 года в России было зарегистрировано 338 банков (231 с универсальной лицензией и 107 с базовой лицензией).

В сентябре текущего года ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина», кроме того, добровольно была аннулирована лицензия небанковской кредитной организации «Финчер».

За октябрь лицензии лишился только Объединенный Резервный Банк.