Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка в регионе и с учетом этого ее корректировать, пишут «Ведомости» . Как уточнил позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, внедрение дифференцированных ставок можно реализовать в рамках госпрограммы льготной ипотеки; программа должна быть государственной и учитывать бюджетное обеспечение регионов: для богатых регионов должны действовать рыночные ставки.

Если государство будет субсидировать программу, то решение выглядит вполне логичным, считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового факультета Финансового университета Александр Цыганов, но он сомневается, что дифференцированные ставки решат проблему с доступностью жилья в регионах, так как на этот фактор больше влияет не ставка по ипотеке, а общий уровень доходов населения; также есть риск перетока населения из региона с менее доступными ставками в регион с более привлекательными предложениями по ипотеке.

В Минфине предложили «притормозить» с расширением льгот по ипотеке В этом году расходы бюджета на субсидирование трех ключевых ипотечных программ превысят 100 млрд рублей, что больше планового уровня, заявил замглавы Минфина. В ведомстве предлагают пока не расширять ипотечные программы.

Как считает старший кредитный специалист Moody's Ольга Ульянова, «ручное» управление процентными ставками банков никак не способствует эффективному функционированию рынка — средний заработок в регионе уже влияет на цену недвижимости в нем, ипотечные ставки же зависят от стоимости длинного фондирования банка, плюс цифровая трансформация делает реализацию предложения практически невозможной, так как можно работать, оформлять ипотеку и покупать недвижимость в разных регионах.

Девелоперы поддерживают введение дифференцированных ставок для регионов — это полезная мера для тех регионов, где сейчас вялый спрос на недвижимость, она позволит снизить размер ежемесячного платежа, повысить доступность ипотеки, увеличить спрос на жилье и доходность региональных рынков, считает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

На фоне недавнего роста ключевой ставки на 0,75 процентного пункта, до 7,5%, и ожиданий очередного ее роста любые предложения по снижению ставок по ипотеке и повышению ее доступности — положительный сигнал для рынка; при этом средний заработок в регионе не может являться единственным критерием для дифференциации ставки, важно учитывать объемы ввода и строительства жилья, считают эксперты.