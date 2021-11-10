Около 3 млн новых рабочих мест будет создано в РФ до 2025 года в рамках программ цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«По разным оценкам (есть, например, оценка Всемирного экономического форума), в областях, связанных с искусственным интеллектом, до 2025 года в мире будет создано 95 миллионов рабочих мест. По нашим оценкам, в России на IT придется около 3 миллионов рабочих мест», — отметил он, выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, организованной СберБанком.

Минтруд: уровень безработицы в России снизился до минимума Уровень безработицы в России в сентябре 2021 года снизился до минимума, последний раз показатель в 4,3% фиксировался в августе 2019 года. При этом допандемические показатели достигнуты в 53 регионах России, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам Орешкина, Россия является одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта. «Россия входит в число глобальных лидеров по развитию искусственного интеллекта. В отдельных отраслях мы вообще находимся на передовых позициях по внедрению — например, в тех же финансах. Важно эти передовые позиции сохранять и ускорять темпы внедрения в практическую плоскость искусственного интеллекта. У нас все для этого есть. У нас есть технологические компании со своими инновациями, у нас есть кадры, у нас есть научная школа, и надо работать, чтобы по каждому из этих направлений усиливать движение вперед», — заявил помощник президента.