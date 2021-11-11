Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о взыскании с контролировавших Роскомснаббанк лиц убытков в общем размере 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

«Заявление подано в отношении Галлямова Ф. Ф., Мухтарова Р. Р., Огневского Д. В., Такиуллина И. Р., Шайхутдинова Р. Р., Медведева П. А., Шаймуратова Н. Ф.», — сказано в сообщении.

Флюр Галлямов возглавлял правление банка, Рустем Мухтаров и Ирек Такиуллин работали на должностях заместителя председателя правления, финансовый директор Денис Огневский и начальник управления кредитования Руслан Шайхутдинов входили в состав правления, Павел Медведев возглавлял офис Роскомснаббанка в Москве, а Н. Шаймуратов был заместителем начальника управления кредитования.

В июле 2021 года Роскомснаббанк решением Арбитражного суда Республики Башкортостан был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

«В ходе проверки обстоятельств банкротства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по кредитованию заемщиков, заведомо неспособных исполнить обязательства по возврату задолженности, в результате которых банку были причинены убытки», — говорится в сообщении АСВ.

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка в марте 2019 года. Как пояснил регулятор, в деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленные на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.

Временная администрация по итогам обследования Роскомснаббанка в мае 2019 года обнаружила «дыру» в капитале кредитной организации в размере 18,7 млрд рублей.

Владельцы банка оспаривали решение ЦБ, однако в июле 2019 года суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у Роскомснаббанка.