Один из основателей крупного российского производителя краски и средств деревопереработки ГК «Сенеж» Алексей Кнеков и его жена обвиняются в хищении у двух компаний холдинга 139 млн рублей при помощи незаконно полученных им ключей к системе «СберБанк Онлайн», пишет «Коммерсант». Деньги, как считает следствие, тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране.

Отмечается, что расследованием нового уголовного дела в отношении Кнекова занимаются следователи УВД по Северо-Западному округу столицы. События, которые описываются в деле, относятся к июлю — августу 2018 года. К этому времени у Алексея Кнекова произошел серьезный конфликт с бизнес-партнерами по холдингу Еленой и Владимиром Максимовыми, в результате которого он был полностью отстранен от руководства «Сенежем».

Как считает следствие, в ответ бизнесмен решил обнулить счета двух предприятий, входящих в холдинг. После чего, по версии следствия, вместе со своей женой Ольгой Кнековой бизнесмен разработал план хищения средств с использованием электронных ключей. Чтобы реализовать свой замысел, супруги, по материалам дела, связались с хорошо им знакомым недавно уволенным с должности гендиректора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», бывшим главой службы безопасности всего холдинга Дмитрием Студеновым.

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Супруги Кнековы, напирая на то, что со Студеновым, как и с ними, поступили несправедливо, предложили помочь им «восстановить справедливость». По данным следствия, Кнековы пояснили собеседнику, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, сведения об увольнении Студенова придут в СберБанк, где расположены счета его бывших фирм, с длительной задержкой. А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его Кнековым. С его помощью, сказали супруги, они смогут получить якобы не выплаченные им законные дивиденды, после чего вознаградят «безопасника», заплатив ему 15 млн рублей.

Согласившись на предложение, говорится в деле, экс-гендиректор 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея Кнекова пришел в один из офисов СберБанка, где написал заявление о выдаче ему нового ключа в связи с якобы потерей прежнего и указал в заявке и свой номер телефона для отправки ему паролей. После того как электронный ключ был получен, Студенов, по данным следствия, передал его своим сообщникам. Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.

Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн рублей. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами. Всего же за короткий срок, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн рублей, а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн рублей. Попытки руководства компаний заблокировать неправомерный доступ к счетам успеха не имели, в результате обе компании оказались на грани краха. Сейчас они признаны потерпевшими по делу.

Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако супруги вины не признают, утверждая, что они не были причастны к незаконным финансовым операциям.