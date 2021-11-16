Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями — такая инициатива обсуждалась в Минцифры, пишут «Известия» , ссылаясь на высокопоставленного федерального чиновника. Она призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды, — проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем. Возможно, к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС).

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт.

В Думу внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах, поездах и самолетах Правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, которыми предполагается введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для использования железнодорожного и авиатранспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Если пользователям предложат быстрый и удобный доступ без паспорта, с форматом сертификата «QR-код плюс фотография», а фото надо будет брать из специального источника, например из ЕБС, популярность системы и спрос на ее услуги может заметно вырасти, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, интерес к ЕБС сейчас невелик в основном из-за того, что ее возможности мало отличаются от того, что уже предлагают «Госуслуги». Необходимо позаботиться о том, чтобы персональные данные, передаваемые для обработки и хранения, были под надежной защитой — распространение фото несет в себе большие риски несанкционированного их использования, считает руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, объединение QR-кодов и фотографий на одном экране вряд ли повысит защищенность сертификатов вакцинации от подделок. Он считает, что надежность распознавания QR-кодов должно обеспечивать программное обеспечение, используемое проверяющими.