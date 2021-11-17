Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в ЦБ письмо с просьбой расширить уровень кредитного рейтинга облигаций, приобретение которых не требует тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов, до высокого и умеренно высокого. Об этом говорится в сообщении организации.
«В настоящее время минимально допустимый кредитный рейтинг облигаций для приобретения неквалифицированными инвесторами облигаций без обязательного тестирования установлен на наивысшей ступени («ruААА» — по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» и «ААА(RU)» — по национальной рейтинговой шкале АКРА (АО)», — пишет НАУФОР.
Указанный уровень кредитного рейтинга представляется неоправданно высоким: тестирование в отношении простых инструментов, таких как облигации, целесообразно, если связанные с ними риски являются повышенными по сравнению с большинством обычных сделок, говорится в письме. Сейчас максимальный уровень кредитоспособности имеет небольшое количество эмитентов облигаций, такие как СберБанк и ВТБ, некоторые государственные корпорации и ряд регионов. В то же время большое количество крупных и надежных эмитентов имеют иные уровни кредитного рейтинга, которые относятся, по мнению рейтинговых агентств, к высокому уровню кредитоспособности, отмечается в документе.
НАУФОР также обращает внимание регулятора на то, что проведение тестирования при приобретении простых облигаций с высоким уровнем кредитного качества девальвирует сам институт тестирования как способ предупреждения инвесторов о повышенном риске. Тестирование начинает восприниматься как формальная процедура, и в случае совершения более сложных операций уже реальные риски начинают восприниматься инвесторами на уровне рисков приобретения облигаций с кредитным рейтингом уровня «АА» или «А».
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
|
20.91%
|
18.11.2021
погашение
|Купить
|
ФСК ЕЭС-22-об
ФСК ЕЭС
|
17.96%
|
27.07.2022
погашение
|Купить
|
АйДи Коллект-01-об
АйДи Коллект
|
14.04%
|
18.11.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
13.61%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
|
13.23%
|
18.11.2021
погашение
|Купить