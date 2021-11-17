Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в ЦБ письмо с просьбой расширить уровень кредитного рейтинга облигаций, приобретение которых не требует тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов, до высокого и умеренно высокого. Об этом говорится в сообщении организации.

«В настоящее время минимально допустимый кредитный рейтинг облигаций для приобретения неквалифицированными инвесторами облигаций без обязательного тестирования установлен на наивысшей ступени («ruААА» — по национальной рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» и «ААА(RU)» — по национальной рейтинговой шкале АКРА (АО)», — пишет НАУФОР.

Указанный уровень кредитного рейтинга представляется неоправданно высоким: тестирование в отношении простых инструментов, таких как облигации, целесообразно, если связанные с ними риски являются повышенными по сравнению с большинством обычных сделок, говорится в письме. Сейчас максимальный уровень кредитоспособности имеет небольшое количество эмитентов облигаций, такие как СберБанк и ВТБ, некоторые государственные корпорации и ряд регионов. В то же время большое количество крупных и надежных эмитентов имеют иные уровни кредитного рейтинга, которые относятся, по мнению рейтинговых агентств, к высокому уровню кредитоспособности, отмечается в документе.

НАУФОР также обращает внимание регулятора на то, что проведение тестирования при приобретении простых облигаций с высоким уровнем кредитного качества девальвирует сам институт тестирования как способ предупреждения инвесторов о повышенном риске. Тестирование начинает восприниматься как формальная процедура, и в случае совершения более сложных операций уже реальные риски начинают восприниматься инвесторами на уровне рисков приобретения облигаций с кредитным рейтингом уровня «АА» или «А».