Независимый инвестиционный советник Наталья Смирнова в подкасте Банки.ру «Это к деньгам» поделилась, как начала бизнес в финансовом консультировании с собственного провала, чему ее это научило и почему не боится рассказывать о своих неудачах.

В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.

Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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